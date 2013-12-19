Названы школы-победительницы II этапа Нацпроекта "Открытый мир"

Всего в конкурсе приняло участие более 4 тысяч учебных заведений. Национальный проект охватил почти миллион украинцев. Проект охватил около 230 тысяч учащихся средних общеобразовательных учреждений, 460 тысяч родителей и 18 тысяч учителей.

Председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав Каськив отметил, что почти 40% всех заявок были поданы от сельских школ. В подаче заявок на участие в конкурсе самыми активными были школы Киевщины, Донбасса и Днепропетровщины.

Учащиеся школ-участниц прислали вместе с заявками 1834 видеоролика, самые яркие из которых можно посмотреть на YouTube-канале «Открытого мира» (http://www.youtube.com/VidkrytyjSvit). Среди присланных работ команда Национального проекта особо отметила римейк фильма «Матрица» Микулинецкой общеобразовательной школы I-III ступеней с Тернопольщины. Партнеры проекта подарили этой школе 10 планшетов.

Следующим шагом в реализации второго этапа Национального проекта «Открытый мир» будет проведение тендеров по выбору поставщика оборудования для школ - интерактивных досок, компьютеров для учителей, цифровых лабораторий и сетевого оборудования. Избранные на конкурсной основе поставщики проверять соблюдение технических условий школами-победительницами, установят и настроят оборудование.

Справка. «Открытый мир» - проект, который создает единое учебно-информационное онлайн-пространство для учеников, учителей и родителей со всей Украины с помощью запуска образовательного портала. Каждый участник будет иметь постоянный и быстрый доступ к нему. Национальный проект «Открытый мир» сотрудничает с ведущими ІТ-компаниями: Microsoft, Cisco, Intel, Epson, Trunity и другими.