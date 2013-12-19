FT: Запад был готов одолжить Киеву ?20 млрд

Эта сумма перекрыла бы кредит от России условия которого объявили во вторник - и ту сумму, которую Украина просила публично от ЕС.

Чиновники ЕС заявили, что «пакет спасения» от России, в том числе $ 15 млрд. в облигациях и экономия от снижения цен на газ на сумму не менее $ 4 млрд, оттолкнули Киев еще дальше от Западной Европы, добавив, что переговоры в соответствии с предложения ЕС остаются замороженными в настоящее время.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство Украины своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС, что привело к волне протестов в Украине, которые продолжаются до сих пор. 17 декабря в Москве после заседания украинского - российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина было объявлено о ряде договоренностей, в частности, о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тыс. кубометров, а также о приобретение Россией евробондов Украины на 15 млрд долларов.

Путин уточнил, что правительство России приняло решение разместить в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из Фонда национального благосостояния в объеме 15 млрд долл. Сегодня Путин заявил, что Россия предоставляет Украине кредит на коммерческих условиях, бумаги будут размещены на ирландской бирже.

По материалам: Financial Times