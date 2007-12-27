Россия не имеет отношения к стоимости газа, поставляемого в Украину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Россия не имеет прямого отношения к стоимости газа, который поставляется в Украину, поскольку Украина потребляет газ происхождением из Средней Азии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины заявил сегодня во время итоговой пресс-конференции “Национальные приоритеты” в Киеве.

“Первое, кто ставит вопрос о поставке газа - должен помнить, что в Украине нет поставок российского газа - это среднеазиатский”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам украинского Президента, нынешнее повышение цены на газ объясняется тем, что в прошлом году Казахстан и Туркменистан договорились о строительстве газопроводов в Китай.

“Китай строит быстро. Это обстоятельства новых возможностей”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также выразил убеждение, что цена на газ для Украины выросла и из-за конъюнктуры рынка, в результате чего цена туркменского газа на границе с Россией с начала 2008 года установлена на уровне 135 дол. за 1 тыс. кубометров против 100 дол. за 1 тыс. кубометров в 2007 году.

Президент не ответил на вопрос о целесообразности существования посредников на рынке поставок газа в Украину, посоветовав лишь украинским политикам, которые иногда обвиняют Россию, “вернуться в Украину” и положить начало эффективным программам энергосбережения для постепенной подготовки экономики к переходу на европейские рыночные цены.

Как сообщал УНИАН, сегодня же В.ЮЩЕНКО заявил о том, что на сегодняшний день Украина имеет самую низкую цену на газ среди европейских стран, которая составляет 179,5 дол. за тысячу кубометров на границе Россия-Украина. Президент отметил, что более низкую цену имеет только Беларусь, газотранспортная система которой уже не является собственностью государства.