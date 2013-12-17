Проект госбюджета-2014 будет подан в Раду на этой неделе - Минфин

Проект закона о государственном бюджете на 2014 год будет подан в Верховную Раду до конца недели, сообщил журналистам в ходе пресс-конференции в Киеве первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский.

“В среду Кабмин рассмотрит уточненные макропоказатели бюджета на следующий год, подготовленные Минфином. До конца недели мы подадим в Верховную Раду проект закона о бюджете, предусматривающий дефицит госбюджета на уровне около 3% ВВП”, - сказал Мярковский. По его словам, отклонение от этого показателя может быть на уровне «плюс/минус» 0,5 п.п.

Также Мярковский отметил, что Кабмин на завтрашнем заседании рассмотрит предложения Минфина по корректировке доходов госбюджета, налогообложению и приоритетам распределения финансовых ресурсов.

Он напомнил, что план «Нафтогаза» не является составляющей частью госбюджета, поэтому будет составлен отдельно и утвержден решением правительства.

В заключение первый замминистра отметил, что вопрос легализации доходов будет одним из актуальных вопросов следующего года. «У нас порядка 40% экономики в тени. Тень ничего не платит, и если бы они платили, то нагрузка на реальный вектор экономики была бы значительно меньше», - сказал Мярковский.

Как сообщал УНИАН, по словам председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака, Верховная Рада Украины рассмотрит проект бюджета на 2014 год в четверг 19 декабря. Он поручил Бюджетному комитету подготовить вместе с правительством бюджет для рассмотрения в сессионном зале и сказал, что внесет проект постановления на рассмотрение парламента по сокращенной процедуре.

Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, предусматривающий рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), госдолг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП. Проект отправлен на доработку.