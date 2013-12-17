Макеенко считает, что бюджет-2014 будет принят "очень быстро"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

По словам Макеенко, оппозиция собственный вариант бюджета не подготовила, потому что “занята немного другим”.

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“В нормальном рабочем процессе они бы подготовили свой бюджет, вышли на трибуну, раскритиковали наш. Нормальная парламентская работа. Дали бы возможность проголосовать нам свой бюджет. Они не могут сойти с блокирования, но они и не могут нам не дать проголосовать”, - сказал Макеенко.

Таким образом, считает он, “чтобы мы его не рассматривали и не принимали, если у них своего нет, то они создадут нам такие условия, чтобы мы его очень быстро приняли”.

На уточнение, может ли законопроект о бюджете-2014 сразу быть принят в целом, Макеенко сказал: “Если такая ситуация, как сегодня, то он будет принят очень быстро”.