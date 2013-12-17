Макеенко считает, что бюджет-2014 будет принят "очень быстро"
Член фракции Партии регионов, председатель Регламентного комитета Верховной Рады Владимир Макеенко считает, что государственный бюджет на 2014 год будет принят “очень быстро”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.
По словам Макеенко, оппозиция собственный вариант бюджета не подготовила, потому что “занята немного другим”.
Читайте также: В Миндоходов уверяют, что бюджет-2014 примут в скором времени
“В нормальном рабочем процессе они бы подготовили свой бюджет, вышли на трибуну, раскритиковали наш. Нормальная парламентская работа. Дали бы возможность проголосовать нам свой бюджет. Они не могут сойти с блокирования, но они и не могут нам не дать проголосовать”, - сказал Макеенко.
Таким образом, считает он, “чтобы мы его не рассматривали и не принимали, если у них своего нет, то они создадут нам такие условия, чтобы мы его очень быстро приняли”.
На уточнение, может ли законопроект о бюджете-2014 сразу быть принят в целом, Макеенко сказал: “Если такая ситуация, как сегодня, то он будет принят очень быстро”.