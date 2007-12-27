Гарантии по долгам Нефтегаза Тимошенко заложила в бюджет

Проект государственного бюджета на 2008 год предусматривает предоставление государственных гарантий кредиторам НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в парламенте во время представления проекта госбюджета на 2008 год.

«Бюджет учел всю финансовую систему НАК «Нафтогаз Украины» и предоставление государственных гарантий кредиторам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, проект госбюджета должен предусматривать систему финансовой поддержки компании.

НАК «Нафтогаз Украины» будет защищен от любых рисков, а также от финансового и технического дефолта», - подчеркнула она.