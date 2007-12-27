Гарантии по долгам Нефтегаза Тимошенко заложила в бюджет
16:56, 27 декабря 2007Общество
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Да еще и финансовую поддержку компании
Проект государственного бюджета на 2008 год предусматривает предоставление государственных гарантий кредиторам НАК «Нафтогаз Украины».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в парламенте во время представления проекта госбюджета на 2008 год.
«Бюджет учел всю финансовую систему НАК «Нафтогаз Украины» и предоставление государственных гарантий кредиторам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
По ее словам, проект госбюджета должен предусматривать систему финансовой поддержки компании.
НАК «Нафтогаз Украины» будет защищен от любых рисков, а также от финансового и технического дефолта», - подчеркнула она.
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