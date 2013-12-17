В Краснодоне школьник «заминировал» банк с требованием отдать ему все деньги

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Луганской области, в дежурную часть Краснодонского городского отдела милиции 16 декабря позвонил представитель отделения одного из банков и сообщил о том, что примерно в 15.00 неизвестный отдал кассиру банка записку. В записке речь шла о том, что банк заминирован.

Кассир должен был собрать все деньги, имеющиеся в банке, сложить их в пакет и передать человеку, пришедшему за пакетом. В случае невыполнения требований либо сообщения в милицию взрывное устройство будет приведено в действие.

Сотрудники милиции вместе с сотрудниками СБУ оцепили район, прилегающий к территории банка, провели эвакуацию персонала и посетителей банка, на место прибыли спасатели ГСЧС, специалисты взрывотехнической службы, скорая помощь.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками СБУ установили, что к совершению данного правонарушения причастен 15-летний учащийся одной из школ, уроженец Краснодона.

На допросе следователю молодой человек пояснил, что деньги ему нужны были для того чтобы путешествовать. О последствиях своих действий он не думал.

При проведении проверки помещения банка взрывного устройства не обнаружено.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о угрозе безопасности граждан).

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы от 2 до 6 лет. Кроме того, родителям придется оплатить работу экстренных служб.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в Киеве неизвестный неоднократно сообщал о взрывчатке на центральных станциях метро. Из-за сообщений станции метро "Крещатик", Майдан независимости "и" Театральная "несколько раз закрывались на вход и выход.