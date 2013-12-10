В Киеве снова "заминировали" две центральные станции метро

Как сообщили УНИАН в столичном Главке милиции, информация от анонима поступила в 19.30. Сейчас обе указанные станции метрополитена перекрыто, в них работают взрывотехнические службы, которые должны найти либо не найти любые взрывоопасные предметы.

Читайте также: Станции метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик" снова открыты

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя КГГА Михаил Костюк призывает не шутить с безопасностью в метрополитене. Как уведомляли в пресс-службе КГГА, он осудил телефонные розыгрыши, которые касаются безопасности людей, особенно в метро, и призвал не шутить с такими вещами, ведь это может привести к непредсказуемым последствиям, в частности, к травмированию людей. «Я однозначно осуждаю такие хулиганские действия. Здесь нет места политике, лишь безопасность людей должна быть приоритетной. Это очень серьезные вещи. Особенно в метрополитене, где есть ограниченное пространство, и такие шутки могут спровоцировать панику и привести к травмированию пассажиров», – заявил Костюк.

В КГГА напомнили, что 9 декабря на горячую линию «102» поступило сообщение о заминировании метро. По требованию милиции около 12.00 были закрыты для входа и выхода пассажиров станции «Майдан Незалежности», «Крещатик» и «Театральная» с пересадочным узлом на станцию «Золотые ворота». В результате проведенной правоохранителями проверки взрывоопасных предметов на станциях обнаружено не было.