Объем вкладов в гривне за год увеличился на 34% - эксперты

«В прошлом месяце объем депозитов вырос (+5,1 млрд. грн. м/м) за счет вкладов физлиц (+4,9 млрд. грн. по сравнению с ростом депозитов юрлиц на 0,2 млрд. грн.). По-прежнему наблюдался приток гривневых средств (+1,5% м/м и +34% г/г), как в сегментах физических, так и юридических лиц», - сказала старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Анастасия Туюкова.

В то же время, по ее словам, валютные сбережения сократились в месячном выражении (-0,4% м/м и незначительные +4,8% г/г).

Финансист констатировала, что динамика депозитов в ноябре напоминала октябрьскую, при этом депозиты физлиц демонстрировали устойчивый рост. Начальник аналитического отдела «Альфа-Банка» Алексей Блинов также заметил, что в прошедшем месяце продолжался прирост депозитной базы банков.

«Как и ранее, продолжают расти средства населения в банках. По итогам ноября депозиты физических лиц в банковской системе Украины увеличились на 4,9 млрд. грн. (1,1%). Весь рост депозитов украинцев в банках обеспечен за счет вкладов в гривне. Темпы роста депозитов населения в годовом выражении держатся на высоком уровне: 21,5% в ноябре», - добавил эксперт.