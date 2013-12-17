Доллар на межбанке снова перевалил за 8,30 грн

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к 12:00 установились на уровне 11,4265/11,4380 грн/евро против 11,4245/11,4480 грн/евро на открытии торгов.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к 12:00 понизились до 0,2524/0,2529 грн/рубль с 0,2523/0,2528 грн/рубль на открытии торгов. В России курс доллар-рубль скорректировался, и к 12:00 установился на уровне 32,8650 (+0.0025).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3775/1,3777, изменяясь в достаточно узком коридоре.

По теме: Гривня на межбанке несколько восстановила свои позиции

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 16 декабря, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2970/8,3010 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,4355/11,4450 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2522/0,2527 грн/рубль.