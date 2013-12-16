В Киеве начался суд по продлению ареста Маркова

Как передает корреспондент УНИАН, подозреваемый доставлен в зал судебных заседаний, где суд уже начал рассмотрение ходатайства прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, лидеру партии «Родина» Маркову, которого суд в августе текущего года лишил полномочий народного депутата, инкриминируют организацию и избиение участников пикета в Одессе. По данным милиции, речь идет о событиях 2007 года, когда Одесскую облгосадминистрацию пикетировали активисты в знак протеста против установления в городе памятника Екатерине ІІ.

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22 октября в Одессе Маркову было вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Он был задержан, после чего сторонники Маркова взяли в осаду областное отделение милиции. Ночью правоохранителям с боем удалось вывести задержанного Марков из здания и отправить в Киев, где Печерский райсуд арестовал его на 2 месяца.

31 октября Киевский апелляционный суд оставил это решение без изменений.