Внутренние войска МВД Украины усиленно охраняют АЭС Украины

Подразделения внутренних войск МВД Украины по охране АЭС переведены на усиленный режим несения боевой службы и охраны в соответствии с приказом «Об усилении режима работы», подписанного руководством ГП НАЭК «Энергоатом» 5 декабря 2013 года.

Приказом предусмотрено проведение ряда мероприятий по обеспечению реагирования на чрезвычайные и кризисные ситуации техногенного и природного характера , минимизации негативных последствий и оперативного реагирования на них, недопущения угрозы жизни и здоровью людей.

По состоянию на 14 декабря правонарушений по ядерным установкам и ядерным материалам не обнаружено, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Личный состав воинских частей ВВ МВД Украины по охране АЭС несет боевую службу в соответствии с возложенными обязанностями и согласно штатному расписанию, обеспечивается непрерывность функционирования систем физической защиты АЭС и безусловное выполнение требований пропускного и внутриобъектных режимов.

Государственное предприятие НАЭК «Энергоатом» эксплуатирует 15 атомных реакторов и производит около 50 процентов электроэнергии Украины. В соответствии с Законом Украины «Об использовании ядерной энергии и радиационную безопасность» на компанию возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за постоянное повышение уровня безопасности АЭС Украины. На сегодняшний день уровень безопасности действующих энергоблоков соответствует национальным и мировым стандартам, что подтверждено МАГАТЭ и другими международными организациями .