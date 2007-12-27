Милиция провела ”спецотработку” центральных улиц Житомира

Работники житомирской милиции во время «спецотработки» центральных улиц города задержали 61 водителя без надлежащих документов на автомобиль и 13 - в нетрезвом состоянии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Житомирской области.

По словам сотрудницы ЦОС УМВД Украины в Житомирской области Ольги НОМЕРЧУК, в этой операции были задействованы более 60 милиционеров, объединенных в 25 экипажей дорожно-патрульной службы.

В результате проведенной отработки правоохранители зарегистрировали 412 нарушений Правил дорожного движения. Больше всего водители нарушали правила остановки и стоянки транспортных средств (87 фактов), что приводило к возникновению заторов. 65 водителей игнорировали дорожные знаки, 29 – пешеходные переходы, 28 – нарушали правила проезда перекрестков.

О.НОМЕРЧУК отметила, что имели место и случаи подделки документов, талонов о прохождении техосмотра, нарушения правил перевозки пассажиров маршрутными транспортными средствами.