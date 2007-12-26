Азаров нашел в бюджете Тимошенко «уникальную» статью

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности Николай АЗАРОВ раскритиковал проект бюджета на 2008 год, предложенный правительством Юлии ТИМОШЕНКО, хотя, по его же словам, ознакомился с документом бегло в ходе сегодняшнего расширенного заседания Кабинета vинистров.

Как передает корреспондент УНИАН, после заседания Кабмина Н.АЗАРОВ сказал журналистам о том, что первое, что ему бросилось в глаза, - то, что все социальные параметры - минимальная зарплата, прожиточный минимум, стипендии, выплаты при рождении детей - не изменены по сравнению с проектом бюджета-2008, который подавало правительство Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Это, безусловно, вызовет критику, потому что наш бюджет разрабатывался летом, подавался 15 сентября, а с тех пор в макроэкономике, о чем говорил Президент, произошли изменения. Поэтому, безусловно, должны быть изменения сделаны и в социальных параметрах в сторону увеличения», - отметил Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что в бюджете содержится «уникальная» 76-я статья, которая позволяет правительству фактически без бюджета расходовать средства от приватизации «неизвестно как и неизвестно куда».

Эта статья, по его мнению, противоречит Бюджетному кодексу и должна быть устранена.

Также Н.АЗАРОВ отметил, что в бюджете нет ответа на решение Конституционного Суда о неконституционности приостановления финансирования ряда льгот в 2007 году. «Мы в свое время получили это решение, однако не смогли найти ответ (как его реализовать), потому что не работала Верховная Рада. Я думаю, что сейчас правительство должно вместе с ВР найти выход из этой ситуации», - сказал он.

Также Н.АЗАРОВ подчеркнул, что в бюджете содержится ряд налоговых норм, которые противоречат и Бюджетному кодексу, и практике последних лет.

В частности, он отметил, что не приветствует дополнительный налог по начислению дополнительных 15% на прибыль предприятию.

“Безусловно, мы не приветствуем, и Президент это отмечал (в сегодняшнем докладе), резкое снижение финансирования жилищно-коммунальной сферы на поддержку инвестиционно-инновационных технологий. То есть, по сути дела, мы отказываемся от политики развития и направляем деньги на неизвестно какие цели. Конечно, мы не можем это приветствовать, и поэтому ясно, что с этой позиции мы будем бюджет критиковать”, - заявил Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что вызывают большие вопросы 12-миллиардные гарантии правительства НАК «Нафтогаз Украины».

“Я хочу сказать только одно, что я всего неделю назад ушел из правительства, и не было таких проблем, которые сейчас, и разумеется, если бы я остался, не было бы в будущем. Я не видел их, и их реально сейчас нет. Откуда они возникли - 12-миллиардные проблемы, ну, это лучше задавать вопросы нынешнему правительству... В любом случае, такие громадные суммы не должны покрываться за счет бюджета”, - сказал Н.АЗАРОВ.

Он убежден, что бюджет должен быть сбалансированным. “Когда бы он ни принимался - ночью, днем или утром, это должен быть бюджет развития, в котором должны быть учтены социальные гарантии. И никогда бюджет не принимается под обещание такое - давайте примем какой-нибудь, а потом его переделаем”, - отметил Н.АЗАРОВ.

Он также заявил о том, что Президент сегодня в своем выступлении, “по сути дела, сказал и обрисовал те проблемы, о которых я говорил». «Вы разве не обратили внимания?», - сказал он, обращаясь к журналистам. “Это и ипотека, и сокращение финансирования медицинских учреждений. Полностью ликвидирована программа, по которой предоставляется жилье - это более миллиарда - молодым семьям, полностью ликвидирована программа медицинского лизинга, которая предусматривала в течение 3-х лет переоснащение медицинских учреждений лечебно-диагностическим оборудованием. Президент как раз об этом и говорил”, - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что если правительство за время, оставшееся до рассмотрения бюджета в парламенте, учтет замечания Президента, то оно “очень много сделает”, потому что это, ”по сути, возвратит тот бюджет, который мы подавали”.

“Ведь все, что выброшено, это предлагалось нашим правительством, и Президент как раз критикует бюджет с позиции Партии регионов. Мы это приветствуем”, - сказал Н.АЗАРОВ.