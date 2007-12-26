Луценко назначил главного милиционера Львовщины

Начальником Главного управления МВД Украины во Львовской области назначен генерал-майор милиции Василий ПИСНЫЙ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник ЦОС ГУ МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК. По его словам, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО уже подписал соответствующий приказ.

Д.ХАРЧУК также сообщил, что предварительно запланированное на 27 декабря официальное представление В.ПИСНОГО может быть перенесено из-за большой загруженности руководителя МВД. В то же время, начальник ЦОС областной милиции отметил, что Ю.ЛУЦЕНКО “хочет лично представить личному составу милиции Львовщины нового руководителя”.

Вместе с тем, информированный источник в МВД Украины сообщил корреспонденту УНИАН, что запланированное на 27 декабря представление В.ПИСНОГО будет перенесено на 28-29 декабря, поскольку 27 декабря Ю.ЛУЦЕНКО будет находиться в Крыму.

Также, по данным источника, действующий председатель львовской милиции Михаил ЦИМБАЛЮК возглавит УМВД Украины в Полтавской области. Соответствующий приказ уже подписал министр внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, ранее в МВД говорили, что 27 декабря М.ЦИМБАЛЮК будет освобожден от должности, а министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО лично представит нового руководителя ГУ МВД Украины во Львовской области В.ПИСНОГО.

Сам М.ЦИМБАЛЮК сообщил, что имел беседу с Ю.ЛУЦЕНКО, во время которой министр предложил ему работу, “в том числе, и в МВД, и в некоторых регионах Украины”, и что сейчас он определяется относительно предложений руководителя ведомства.

М.ЦИМБАЛЮК был признан “Наиболее коммуникабельным политиком года” во Львовской области.