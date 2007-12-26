В море возле Одессы обнаружили огромное масляное пятно

В районе Воронцовского рейда Одесского морского порта сотрудники Государственной экологической инспекции по охране окружающей среды Юго-западного региона Черного моря обнаружили масляное пятно, размеры которого сейчас составляют 1 км на 300 м.

Как сообщила корреспонденту УНИАН главный специалист по связям с общественностью управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Одесской областной госадминистрации Лидия ЯНКОВСКАЯ, «государственные инспекторы взяли пробы нефтепродуктов, разлитых в море у берегов Одессы, устанавливают источник загрязнения и количество сброшенных нефтепродуктов».

По словам Л.ЯНКОВСКОЙ, уже известно, что в районе загрязнения нефтепродуктами в последние дни находились несколько судов, в том числе теплоход «Калькутта».

Л.ЯНКОВСКАЯ отметила, что сейчас масляное пятно на поверхности моря со стороны внешнего рейда Одесского порта распространяется в южном направлении.