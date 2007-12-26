Ющенко настаивает на принятии госпрограммы приватизации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от правительства и Верховной Рады принять государственную программу приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время расширенного заседания Кабинета министров.

По словам Президента, эта программа должна быть возвращением к честной и конкурентной приватизации в Украине. В.ЮЩЕНКО отметил, что знает, какая дискуссия сейчас продолжается вокруг приватизации некоторых предприятий.

«Но я хочу одно сказать, что больше никогда в этом государстве не будет проводиться приватизация по типу «Лугансктепловоза», - заявил глава государства.

В.ЮЩЕНКО отметил, что необходимо прекратить практику, когда во время приватизации ряда предприятий не объявляются даже конкурсы.

По словам Президента, в программе приватизации должно быть указано, на каких основах будет проводиться приватизация предприятий. «Я хотел бы, чтобы мы через законодательную плоскость дальше двигались в этом вопросе. Это наилучшее подтверждение того, что мы движемся прозрачным процессом», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, глава государства выступает за то, чтобы в программе было четко выписано, какие предприятия подлежат приватизации, а какие - нет.