Ющенко: финансирование оборонной сферы неприемлемо

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает неприемлемыми объемы финансирования оборонной сферы, предусмотренные в проекте государственного бюджета на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая с заключительным словом на расширенном заседании Кабмина.

Президент дал поручение министру обороны Юрию ЕХАНУРОВУ на протяжении 10 дней подготовить свои предложения относительно необходимых объемов финансирования армии, чтобы «уже после 10 января провести серьезный разговор о финансировании безопасности и обороны страны».

Как сообщал УНИАН, расходы на оборону и безопасность в проекте государственного бюджета Украины на 2008 год увеличены на 3 млрд. 920,5 млн. грн. (19%) и составляют 24 млрд. 519,7 млн. грн.

Вместе с тем, как заявлял Анатолий ГРИЦЕНКО, для успешного перехода на контрактную армию в 2010 году бюджет Министерства обороны Украины в 2008 году должен составлять не менее 2 процентов ВВП, а в 2009 и 2010 годах – не менее трех процентов.