Президент требует увеличить финансовую самостоятельность регионов
15:42, 26 декабря 2007Общество
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или "Почему клерк в центре должен решать?.."
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил министру финансов Виктору ПИНЗЕНИКУ увеличить расходы местных бюджетов на 10 млрд. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая с заключительным словом на расширенном заседании Кабинета министров.
Кроме того, при доработке бюджета на 2008 год, по мнению Президента, необходимо укрепить ресурсную базу местных бюджетов.
В.ЮЩЕНКО добавил, что в этом вопросе необходимо поставить точку. «Почему клерк в центре должен решать основы социальной политики? Что у нас власти нет на местах?», - спросил Президент.
Он подчеркнул, что необходимо увеличить финансовую самостоятельность регионов.
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