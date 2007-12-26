Президент требует увеличить финансовую самостоятельность регионов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил министру финансов Виктору ПИНЗЕНИКУ увеличить расходы местных бюджетов на 10 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая с заключительным словом на расширенном заседании Кабинета министров.

Кроме того, при доработке бюджета на 2008 год, по мнению Президента, необходимо укрепить ресурсную базу местных бюджетов.

В.ЮЩЕНКО добавил, что в этом вопросе необходимо поставить точку. «Почему клерк в центре должен решать основы социальной политики? Что у нас власти нет на местах?», - спросил Президент.

Он подчеркнул, что необходимо увеличить финансовую самостоятельность регионов.