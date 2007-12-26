Президент подчеркнул необходимость пенсионной реформы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает необходимость проведения в 2008 году пенсионной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая с заключительным словом на расширенном заседании Кабинета министров.

Президент отметил, что пенсионная реформа должна стать национальной реформой в 2008 году.

По словам В.ЮЩЕНКО, из 18 законов, которые на сегодня существуют в этой сфере, необходимо разработать один базовый. По его мнению, главными составляющими, которые должны влиять на размер пенсии, должны быть трудовой стаж и объем заработной платы.