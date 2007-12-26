В вопросах налогов и таможни Президент полагается на электронные технологии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что в следующем году вопрос возвращения предпринимателям налога на добавленную стоимость (НДС) будет решаться благодаря электронной отчетности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время расширенного заседания Кабинета министров.

«Я надеюсь, что наконец в 2008 году мы переведем украинскую налоговую систему и налоговую администрацию на электронный режим работы по данному вопросу», - сказал Президент.

Обращаясь к председателю Государственной таможенной службы Валерию ХОРОШКОВСКОМУ, В.ЮЩЕНКО отметил, что на электронную систему работы необходимо перевести и это ведомство.

«Я надеюсь, что Украина увидит с первого квартала первые электронные таможни, которые без субъективизма начнут обслуживание клиентов», - отметил В.ЮЩЕНКО.