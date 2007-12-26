Минфин предлагает установить доходы от приватизации в 8,6 млрд. грн.

Министерство финансов Украины в проекте госбюджета на 2008 год предлагает установить доходы от приватизации госимущества в сумме 8,6 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, в проекте бюджета, который сегодня рассматривает правительство, предусмотрено поступление 1,65 млрд. грн. от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения, на которых находятся приватизированные и неприватизированные объекты.

Справка УНИАН. В соответствии с Законом «О государственном бюджете Украины на 2007 год», поступления от приватизации в этом году были запланированы в объеме 10 млрд. 587 млн. грн.

Правительство Виктора ЯНУКОВИЧА в своем проекте госбюджета-2008 намечало поступления от приватизации госимущества в 6,5 млрд. грн.