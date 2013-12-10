В метрополитене объяснили, от чего будет зависеть закрытие станций на вход

Дальнейший режим работы Киевского метрополитена будет зависеть от результатов проверки сообщений о взрывчатке.

Об этом сообщили УНИАН в метрополитене.

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Сегодня в связи с получением информации от правоохранительных органов об угрозе взрыва станции метро "Майдан Незавлежности" и "Крещатик" были закрыты на вход и выход пассажиров. Правоохранительные органы закрыли станцию "Майдан Незалежности" в 10.00, станцию «Крещатик» - в 10.14, а пересадочный узел был закрыт в 10.15. Поезда проходят без остановки на этих станциях.

“На месте работают подразделения ГУ МВД и ГУ ДСНС Украины в г. Киеве, которые проводят проверки этих станций на наличие взрывоопасных предметов. Дальнейший режим работы метрополитена будет зависеть от результатов проверки правоохранительных органов”, - говорится в сообщении.