Станция метро "Крещатик" снова закрыта на вход

Станция столичного метрополитена "Крещатик" закрыта на вход из-за еще одного сообщения о минировании.

Как передает корреспондент УНИАН, представители транспортной милиции не пускают пассажиров. Ранее на вход закрыли станцию метро "Майдан Незалежности". В то же время милиционеры сообщают, что пока закрыты только две станции метро.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 декабря, около 9.30 утра на вход закрыли станцию метро "Майдан Незалежности". Сотрудники милиции объясняли свои действия тем, что ими получена информация о том, что метро "заминировали третий раз за сутки".

В понедельник, 9 декабря, утром были закрыты на вход и выход три станции метро - “Театральная”, “Крещатик” и “Майдан Незалежности”. Причиной закрытия станций и эвакуации пассажиров стал анонимный звонок о минировании станций. Поиск взрывчатки продолжался примерно 6 часов. Около 16.00 была открыта станция "Театральная", а позднее в Главном управлении МВД Украины в Киеве заявили об открытии станций "Майдан Незалежности" и "Крещатик". Милиция открыла уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о закладке взрывоопасных устройств.