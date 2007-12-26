При рождении первого ребенка государство будет выплачивать 12 тыс. грн., второго – 25 тыс. грн., третьего – 50 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на расширенном заседании Кабинета министров Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что ей приятно сообщить Президенту Виктору ЮЩЕНКО, что его идея относительно выплат при рождении ребенка нашла достойное продолжение.

«Я думаю, что все, что связано с поддержкой семей, которые рожают для Украины украинцев, должно быть первоочередным», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО, напомнив, что за рождение первого ребенка в госбюджете предусмотрено 12 тыс. 240 грн., за второго ребенка – 25 тыс. грн., за третьего, четвертого и следующих - по 50 тыс. грн.

Премьер также отметила, что при доработке бюджета правительство сделает все, чтобы «установить защиту детей и семей не только при рождении, но и до их вхождения во взрослую жизнь». Особенно это касается детей из неблагополучных семей, сирот, детей из неполных семей.

Также правительство планирует увеличить государственную социальную помощь инвалидам с детства. Вообще, по ее словам, вопрос увеличения помощи инвалидам является приоритетным в проекте бюджета на следующий год.