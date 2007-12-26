Тимошенко будет погашать долги СССР коммунальными платежами

Кабинет министров Украины в следующем году планирует выделить на возвращение обесцененных сбережений граждан в Сбербанке СССР 20 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания расширенного Кабинета министров заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что именно эта сумма предусмотрена в проекте госбюджета на 2008 год, и подчеркнула, что предыдущим правительством предлагалось выделить на эти цели лишь 750 млн. грн.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, прямыми платежами будет выплачено 6 млрд. грн. «Это позволит вернуть гражданам Украины до 1000 грн.», - сказала премьер-министр. При этом, по ее словам, каждому гражданину будет предложено не забирать эти деньги, и оставить их на депозите под существенную процентную ставку.

2 млрд. грн., по словам руководителя правительства, будет выплачено путем взаиморасчетов для погашения задолженности населения за коммунальные услуги.

При этом, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, 12 млрд. грн., которые будут дополнительно получены от приватизации, будут направлены на уплату текущих платежей за коммунальные услуги. «Речь идет о том, что мы с вами действительно сможем выполнить свои обязательства, и это даст людям надежду», - добавила премьер-министр.