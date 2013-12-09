Глава МИД Швеции заявил, что штурм офисов оппозиционных партий - неприемлемая для Европы практика

Об этом он заявил на своей странице в Твиттере.

"Тревожные новости о штурме вооруженными силовиками офиса оппозиционной партии Батькивщина в Киеве. Абсолютно неприемлемо в европейском обществе", - написал Бильдт.

Напомним, ранее пресс-служба партии Батькивщина заявила о штурме офиса политсилы по адресу Туровская, 13. В то же время СМИ сообщали о захвате офисов изданий Цензор.нет и INTV по адресу Туровская, 19-Б.