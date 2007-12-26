Президент предложил порядок работы над бюджетом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает до 1 января принять Государственный бюджет на 2008 год и сразу начать работу над его совершенствованием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая в начале заседания Кабинета министров.

По словам Президента, сегодня очень мало времени для внесения коренных изменений в проект Государственного бюджета. Он считает, что сегодня к бюджету нужно относиться не как к содержательному, а как к календарному заданию. «Цель – нам нужно на этой неделе принять бюджет», – сказал Президент, добавив, что «мы не имеем права войти в 1 января без бюджета». В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что это негативно повлияет на многие сферы экономики и социальной политики государства.

Президент предлагает уже с 15 января образовать рабочую группу, которая на протяжении 30 дней наработает необходимые изменения к Государственному бюджету, с тем, чтобы во второй декаде февраля внести изменения и дополнения в основной финансовый документ страны.