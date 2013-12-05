С сегодняшнего дня загранпаспорт можно получить без справки из военкомата

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы, отметив, что сегодня, 5 декабря, вступил в силу закон, которым внесены изменения в закон «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины».

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В частности, в соответствии с внесенными изменениями, из числа оснований для отказа в выдаче паспорта гражданина Украины для выезда за границу исключено отсутствие отсрочки в призыве на срочную воинскую службу, говорится в сообщении.

Таким образом, подразделения миграционной службы отныне при оформлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу не будут контролировать указанные обстоятельства, следовательно, представление справки из военных комиссариатов для мужчин призывного возраста при оформлении загранпаспорта утратило необходимость, отметили Госмиграции.