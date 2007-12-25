Харьковчан уже не радуют выходки Добкина (опрос)

Большинство жителей Харькова выступает за досрочные выборы городского председателя.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса взрослого населения города Харьков, проведенного по заказу Института политики «Украинским демократическим кругом».

В частности, согласно данным опроса, идею проведения досрочных выборов Харьковского городского председателя поддерживают 51% харьковчан.

Деятельность мэра Харькова Михаила ДОБКИНА 61% харьковчан оценивают негативно, положительную оценку дала всего четверть опрошенных. При этом две трети харьковчан считают, что М.ДОБКИН не выполняет своих избирательных обещаний.

По мнению подавляющей части харьковчан (63%), нынешний мэр Харькова не соответствует занимаемой им должности, и только 26% придерживаются противоположной точки зрения.

В частности, как свидетельствуют данные опроса, две трети (67%) харьковчан считают, что все, что происходит сегодня в Харькове, идет в неправильном направлении. И только 16% придерживаются противоположной точки зрения.

Еще ниже оценку своей деятельности получил секретарь Харьковского городского совета Геннадий КЕРНЕС. Три четверти (76%) харьковчан оценивают его деятельность негативно, и только 9% - положительно.

Сравнивая М.ДОБКИНА с предыдущим мэром Харькова Владимиром ШУМИЛКИНЫМ, 38% населения отметило, что М.ДОБКИН – хуже мэр, чем В.ШУМИЛКИН, 30% - такой же, а 20% - лучше предыдущего.

Опрос проводился в Харькове 14-19 декабря 2007 года. Всего по месту жительства были опрошены 800 респондентов в возрасте от 18 лет.

Полная информация о социологическом исследовании в Харькове: http://polityka.in.ua/info/38.htm