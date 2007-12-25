В Укрнафте считают, что из-за Кабмина бюджет потеряет 1,3 миллиарда

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО «Укрнафта» заявляет, что непоследовательные действия государства в отношении административного регулирования рентной платы за добычу нефти могут привести к негативным последствиям в нефтедобывающей отрасли страны.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сказал первый заместитель председателя правления по финансово-экономическим вопросам ОАО «Укрнафта» Владимир ПУСТОВАРОВ.

По его информации, Министерство финансов инициирует очередное повышение рентной платы за добычу нефти в 2008 году примерно на 25% - с нынешних около 1 600 грн. за тонну (с учетом корректирующего коэффициента) до 2 000 грн. за тонну.

При этом В.ПУСТОВАРОВ отметил, что очередное повышение рентной платы приведет к уменьшению капиталовложений в геологоразведку, бурение, обновление и модернизацию основных фондов, а также к уменьшению объемов добычи нефти и сокращению рабочих мест

По его словам, только за 9 месяцев 2007 года убытки «Укрнафты» от эксплуатации нерентабельных месторождений составили 299,4 млн. грн., в т.ч. по нефтегазодобывающему управлению (НГДУ) "Бориславнафтогаз" (Львовская обл.) - 63,6 млн. грн., НГДУ "Долинанафтогаз" (Ивано-Франковская обл.) - 91,4 млн. грн., НГДУ "Надвирнанафтогаз" (Ивано-Франковская обл.) - 144,3 млн. грн.

"Избежать убытков можно только путем консервации месторождений с одновременным сокращением персонала. Проведя весь комплекс мероприятий, мы получим падение добычи нефти до 700 тыс. тонн в год и газа до 300 млн. куб. м, сокращение персонала до 12 тыс. человек, из которых до 9 тыс. человек - сотрудники подразделений западно-украинских НГДУ", - сказал В.ПУСТОВАРОВ.

При этом он добавил, что "государство, вследствие проведения этого плана мероприятий, недополучит рентной платы за нефть - 1,155 млрд. грн., рентной платы за газ - 15 млн. грн., начислений на заработную плату - 120,7 млн. грн., удержаний из заработной платы - 60,7 млн. грн.». «Общие потери бюджета составят 1,351 млн. грн.", - сообщил В.ПУСТОВАРОВ.

Он также отметил, что "Укрнафта" является публичной компанией - «это акционерное общество, акции которого котируются на двух европейских биржах и государству, как собственнику самого крупного пакета (50% плюс 1 акция), должно быть не все равно, какая ценовая политика на акции предприятия".

"Непоследовательные действия государства в отношении административного регулирования такого платежа, как рентная плата, могут привести только к негативным последствиям. Так, в течение этого года, стоимость государственного пакета акций снизилась более чем на три миллиарда гривень. Это тоже потери, которые необходимо учитывать", - добавил В.ПУСТОВАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели в Минфине под председательством заместителя министра финансов Дениса ФУДАШКИНА прошло совещание, на котором Минфин предложил закрепить в проекте закона «О государственном бюджете Украины на 2008 год» увеличение рентной платы за добычу нефти на 25%.

Согласно подписанному коалиционному соглашению между БЮТ и НУ-НС, участники коалиции демократических сил согласились, что одной из задач нового Кабинета министров Украины будет разработка и утверждение концепции стимулирования развития нефтегазового комплекса, которая будет включать определение постоянных и экономически обоснованных рентных платежей и тарифов на транспортировку и продажу нефти и газа.

В сентябре 2007 года на то время первый вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ заявлял, что правительство предлагает в 2008 году сохранить систему и величину рентных платежей за добываемые в Украине нефть, газ и газовый конденсат на уровне 2007 года.

Справка УНИАН. С начала 2007 года Украина установила для субъектов хозяйствования, осуществляющих добычу нефти и газового конденсата, рентную плату, которая вносится в госбюджет, в размере 1090 грн. за тонну нефти, что больше на 24,4% рентной платы, установленной на 2006 год. В 2006 году рентная плата за добытую нефть и газовый конденсат составляла 876,17 грн. за одну тонну.

В январе-сентябре 2007 года «Укрнафта» сократила чистую прибыль на 59,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, до 758,2 млн. грн. Соответственно, уплата в бюджеты всех уровней в январе-сентябре составила 3 млрд. 900,6 млн. грн. Наибольшая часть этих отчислений - рентные платежи за добычу нефти и газового конденсата - 2 млрд. 708,3 млн. грн. (увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 48%), которые в течение последних лет непомерно растут без какого-либо экономического обоснования и учета мнения ведущих нефтегазодобывающих предприятий отрасли.

Ухудшение финансовых показателей деятельности ОАО "Укрнафта" произошло под воздействием двух факторов: значительного увеличения налоговой нагрузки (рентная плата за добытые углеводороды) и регулирования цены реализации газа на экономически необоснованном уровне - 318,78 грн. (с НДС) за тыс. куб. м.

ОАО «Укрнафта» - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».