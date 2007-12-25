Из набсовета банка ”Хрещатик” выпроводили людей Черновецкого

Представители Киевской городской государственной администрации выведены из состава наблюдательного совета ОАО КБ «Хрещатик».

Как говорится в обнародованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку сообщении, из состава НС выведены представители КГГА (владеет 23,7% акций банка) Олесь ДОВГИЙ и Виталий ЛАВРИНЕНКО.

Кроме того, собрание акционеров ОАО КБ «Хрещатик» 21 декабря 2007 года приняло решение о прекращении полномочий всего набсовета в прежнем составе.

Председателем НС акционеры назначили Андрея ИВАНОВА, его первым заместителем стал Артем ЛАЗНЯ, заместителем - Евгений ВОЙТКО. Каждый член руководства НС владеет 0,0001% акций банка.

Членами НС банка «Хрещатик» назначены: Артур АБДИНОВ - владеет 0,0001% акций банка, Руслан ГАМЗАТОВ - владеет 0,0009% акций, Игорь ДВОРЕЦКИЙ - владеет 0,0001% акций, Виталий ЛАВРЕНКО - владеет 0,0001% акций, Николай СОЛДАТЕНКО – владеет 0,0001% акций. Также членом НС назначено юридическое лицо ООО «Укрфинком», которое владеет 37,678% акций банка «Хрещатик».

Всего в состав набсовета ОАО КБ «Хрещатик» входят 9 членов.

Справка УНИАН. ОАО «Коммерческий банк “Хрещатик” зарегистрировано в мае 1993 г. Осуществляет свою деятельность согласно Уставу банка, действующему законодательству Украины и имеет полную лицензию НБУ №158 от 29.12.01 на проведение банковских операций на внутреннем и международном финансовом рынках.

Сеть банка состоит из 130 учреждений в Киеве и других регионах Украины.

По состоянию на 1 ноября 2007 года, чистые активы банка составляли свыше 4,595 млрд. грн., финансовый результат с начала года - почти 38 млн. грн., кредитно-инвестиционный портфель - 3,8 млрд. грн., балансовый капитал - 668,4 млн. грн., в том числе уставный капитал - 540 млн. грн.

По данным банка, на 30 сентября 2007 года его акционерами являлись: ЗАО "Укрфинком" прямое участие - 45,4043%; Главное финансовое управление Киевской горгосадминистрации прямое участие - 23,7037%.