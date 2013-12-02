В Ивано-Франковской области объявлена всеобщая недельная забастовка

По его словам, целую неделю будет длиться забастовка и будут проходить митинги.

Попович также призвал госслужащих выбросить через окно из своих кабинетов портреты Президента Украины Виктора Януковича.

Читайте также: Во Львовской области объявлена ​​всеобщая забастовка

К забастовке присоединились студенты вузов Ивано-Франковска, которые пришли на вече вместе со своими ректорами.

Городской председатель Ивано-Франковска Виктор Анушкевичус заверил присутствующих, что в Ивано-Франковске милиция с народом, и не будет оказывать давления на участников акций.

Это сообщение участники мероприятия восприняли скандированиям «Молодцы!».

Председатель облсовета Василий Скрипничук сообщил, что не поддержал акцию протеста из всех местных советов Прикарпатья лишь Косивский райсовет.

На эту информацию вече отреагировало возгласами «Ганьба!».

На собрании также выступили первый заместитель председателя областного совета Александр Левицкий, ректор Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Евстахий Крыжанивский и другие.

Сегодня в 15.00 забастовочный комитет планирует встретиться с предпринимателями, а в 18.00 на Вечевой площади соберется общегородское вече.