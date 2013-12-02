Сегодня, 2 декабря, во Львовской области объявлена всеобщая забастовка.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято вечером 1 декабря на очередном заседании штаба Координационного совета, которое провел председатель Львовского областного совета Петр Колодий.

Коллодий проинформировал собравшихся, что в Киеве Штаб национального сопротивления, который возглавили лидеры трех оппозиционных сил, призвал к общегосударственной забастовке.

«В выполнение призыва Киева, штаб Координационного совета Львовской области объявляет общеобластную забастовку. Работники каждого предприятия, каждой организации и учреждения должны самостоятельно выбрать форму забастовки и выходить на львовский Евромайдан, расположенный на проспекте Свободы возле памятника Шевченко», – отметил Колодий.

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Также председатель Львовского областного совета подчеркнул, что „наша область объявляет максимальную мобилизацию людей в Киев в поддержку Евромайдана”.

«Объявляем максимальную мобилизацию людей для выезда в Киев. В список тех, кто желает ехать в столицу, не будем вносить детей, женщин и тех граждан, которым не исполнилось 20 лет», – заявил Колодий.

Как сообщил руководитель организационного отдела Координационного совета – депутат Львовского областного совета Андрей Корнат, «мы организуем сбор и отправление людей в Киев. Напрямую сотрудничаем со штабами, созданными при каждом районном совете во Львовской области. К нам массово подают списки жителей разных населенных пунктов области, которые желают выезжать в Киев”.

Корнат также проинформировал, что к структуре организационного отдела Координационного штаба присоединись и предприниматели, которые обеспечивают сбор средств гражданам, выезжающим на Евромайдан в Киев.