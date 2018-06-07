Новый Евромайдан: от мирного митинга до провокаций

Несмотря на то, что общий сбор был заявлен в парке Шевченко на полдень, еще за полтора часа до этого времени люди начали подтягиваться к красному корпусу Университета Шевченко. Шли все — студенты, столичная интеллигенция, неравнодушная молодежь, партийные функционеры и пенсионеры. Шли отовсюду — с улиц Льва Толстого, Горького, Владимирской и бульвара Шевченко. Станции метро «Льва Толстого» и «Университет» просто не справлялись с нагрузкой от наплыва пассажиров. Многие митингующие шли пешком со станций «Политехнический университет» и «Вокзальная».

Очень быстро парк был переполнен, а подземка «выплевывала» из своих недр все новые и новые порции протестантов. Поэтому организованные группы, небольшие компании и просто одиночки, не дожидаясь отмашки «свыше», двинулись колонной в сторону Бессарабской площади.

К слову, нынешний митинг качественно отличался от митинга недельной давности. Во-первых, масштабностью. Здесь не было тех 500 тысяч человек, о которых заявляла оппозиция, но было и отнюдь не 40 тысяч человек, озвученных в версии МВД. Вероятнее всего, выступить против разгона мирного Евромайдана, вышло 200-250 тысяч людей, что, по меньшей мере, вдвое больше количества митингующих в воскресенье, 24 ноября.

Во-вторых, на нынешней акции использовалось гораздо меньше партийной символики и соответствующих лозунгов. А редкие попытки сделать «кричалкой» акции лозунг «Юле — волю» тонули в объединявшем всех «Слава Украине! Героям слава!», «Банду – геть!» и «Революция!».

В-третьих, несмотря на общий, весьма радикальный, настрой, народ шествовал к Майдану мирно. Традиционно, некоторый ажиотаж вызвал лишь кордон сотрудников правоохранительных органов, в несколько рядов окруживших памятник Ленину в начале бульвара Шевченко. Следуя мимо них, толпа стала скандировать «Милиция с народом», но попыток разогнать милицию и повредить монумент никто не предпринимал.

Гранитный Ленин пострадал ближе к вечеру: вместо милиции памятник взял в оцепление «Беркут», но это не помешало радикально настроенным молодчикам написать на подножии монумента «фашист».

Возвращение Майдана

Совсем другая ситуация сложилась на самом Майдане. Как только «голова» колонны дошла до площади, митингующие начали разбирать железные щиты, которыми правоохранители и коммунальщики столицы огородили площадь после ее «зачистки» 30 ноября. А сотрудники правоохранительных органов, охраняющие площадь, ретировались в считанные минуты. Спешно покинули Майдан и коммунальщики.

Впрочем, некоторые особо рьяные протестующие попытались преследовать милиционеров по улице Городецкого, поэтому милиционеры почти бежали, выкрикивая «Мы не «Беркут». В это время участники митинга заполонили всю площадь, разместились на «рождественских домиках», технике коммунальщиков, брошенной в спешке, и оккупировали каркас новогодней елки. Несколько десятков молодых людей водрузили на ее не до конца собранную верхушку флаг Евросоюза, а остальную конструкцию «украсили» партийными и государственными флагами.

Тем временем, в другой части Крещатика события развивались еще динамичнее – атаке подверглось здание Киевской городской государственной администрации. Кто именно выбил окна на первом этаже, выяснить оказалось трудно. Несколько участников акции поймали двух молодых людей, которых посчитали провокаторами, и изъяли у одного из них выкидной нож. В это время несколько десятков митингующих, воспользовавшись ситуацией, захватили первые этажи административного здания. Чуть позже к ним присоединились депутаты от оппозиции, после чего в КГГА стали налаживать обычный для бессрочной акции протеста быт: убрали осколки стекол, организовали пункт приема помощи (еды, медикаментов и теплой одежды) для тех, кто приехал в Киев из других регионов страны, поставили «охрану» от провокаторов.



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А пока Киевсовет превращался в открытое для всех желающих учреждение, народные депутаты от оппозиции вместе со своими лидерами и европейскими дипломатами, дошли до Майдана. Площадь не вместила всех желающих, поэтому часть митингующих ушла дальше, в сторону Европейской площади, остальные участники акции заняли улицу Институтскую и склоны возле Октябрьского дворца.

Митинг начался с выступления экс-предстоятеля УГКЦ, Блаженнейшего Любомира Гузара. «Наша надежда - на добрых людей, но нужно помнить, что мало быть добрым, надо делать добро... Лучший способ преодолеть беду - творить добро. Зло можно преодолеть только добром!» - обратился он к площади.

Люди встретили его слова аплодисментами. Впрочем, судя по дальнейшим событиям в столице, услышали и послушали Гузара далеко не все.

С речью к Майдану обратился и экс-глава польского правительства Ярослав Качинский, который подчеркнул, что европейская интеграция украинцев, в первую очередь, нужна самой Европе.

Дом профсоюзов вместо телеграфа

Что касается оппозиционных политиков и гражданских активистов, их выступления не отличались новизной от спичей недельной давности. Впрочем, помимо традиционных требований отставки правительства и президента, стали озвучиваться и требования перевыборов в Верховную Раду, а также суда над министром внутренних дел. После этого представители оппозиции предложили объявить пятидневную общенациональную забастовку и заблокировать все государственные органы власти.

Собственно, кое-кто из митингующих воспринял это как прямой призыв к действию. Во всяком случае, первым оккупированным зданием, не считая КГГА, захваченного ранее, стал Дом профсоюзов. Молодые люди, некоторые из которых были с символикой ВО «Свобода», взломали камеры видеонаблюдения, установленные над дверью центрального входа в Дом профсоюзов, затем разбили стекла, открыли двери и вошли в помещение.

Сопротивления этим действиям никто не оказал. А захват здания оказался как нельзя кстати: лидер ВО «Свобода» Олег Тягныбок сообщил, что в Доме профсоюзов на время общенациональной забастовки будет размещен штаб сопротивления, в котором оппозиция будет координировать свои действия. Вместе с тем, он призвал людей не поддаваться на провокации и не создавать их. Однако дальнейшие события совершенно не вязались с такими заявлениями.

К примеру, на Майдане прозвучал призыв к митингующим занять Украинский дом на Европейской площади Киева. Мол, руководство этого учреждения не против размещения в нем участников акции. Но те несколько сотен митингующих, кто пошел к зданию, вынуждены были разочароваться: Украинский дом был закрыт, а во дворе дислоцировались два автобуса с «Беркутом». Поскандировав «Милиция с народом» и «Ганьба», участникам акции пришлось вернуться на главную площадь страны.

Штурм Банковой

Но главной провокацией, самым агрессивным и жестоким событием 1 декабря, пожалуй, стал штурм Администрации президента. До конца не ясно, как в период «народных волнений» у государственного здания оказался бульдозер. А те, кто его активно использовал против служащих внутренних войск, выставленных в оцепление перед Администрацией, действовали весьма агрессивно.

Несколько раз эти молодчики направляли бульдозер вперед, на живую цепь заграждения, поднимали над правоохранителями ковш и, буквально, пытались «давить». Потом отъезжали и повторяли эти маневры. Несколько человек использовали против оцепления металлические цепи в качестве хлыста, другие жгли файера, бросали в милиционеров дымовые шашки и камни. Это продолжалось почти час, после чего правоохранители метнули в протестующих первую шумовую гранату.

Это вызвало еще большую агрессию со стороны «штурмовиков», в оцепление полетели коктейль Молотова, еще больше «дымовух», палок и камней. Милиция, в свою очередь, забросала митингующих газовыми гранатами. Собственно, ожидать, что этот штурм закончится мирно, больше не приходилось. В какой-то момент от здания Администрации президента, из-за спин правоохранителей, появилось несколько сотен сотрудников спецподразделения «Беркут», против митингующих был применен газ, шумовые гранаты и дымовые шашки. «Беркут» без разбора бил дубинками тех, кто находился на Банковой.

Собственно, те «злые» митингующие, которые начали провоцировать правоохранителей на Банковой и, собрав достаточное количество «сторонников», все же смогли выманить на себя «Беркут», на фото и видео с места событий выглядят отнюдь не лучше последнего. Как бы там ни было, в результате, медикам, прибывшим на нескольких автомобилях «скорой помощи», а также медикам-волонтерам, пришлось оказывать помощь и правоохранителям, и провокаторам, и обычным участникам акции, оказавшимся не в то время не в том месте, и журналистам.

Одной же из самых действенных и, действительно, мирных акций в этот день стала акция киевских автомобилистов. Около пятидесяти машин и мотоциклов просто перегородили проезд по улице Грушевского от здания правительства до перекрестка с улицей Шелковичной.

Жители столицы просто остановились, включили аварийные сигналы и не вступали в конфликты ни с сотрудниками ГАИ, ни с радикальными участниками митинга, ни с правоохранительными органами.