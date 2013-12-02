Нацбанк опровергает информацию об ограничении оборота денежных средств

На запрос о достоверности информации о решении правления Нацбанка от 2 декабря №6565 «Об ограничении оборота денежных средств в особый период в целях сокращения и ограничения негативных последствий массового оттока средств из оборота банковской системы», растиражированной в ряде интернет-изданий, пресс-служба НБУ сообщила, что она не отвечает действительности.

«Такого постановления нет, подобного решения правление Нацбанка не принимало, в ближайшее время будет опубликовано официальное заявление главы Нацбанка Игоря Соркина», - сообщили в пресс-службе.