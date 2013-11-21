Подписание Соглашения с ЕС не гарантирует новых кредитов - офис МВФ в Украине

Об этом сообщил журналистам глава Представительства МВФ в Украине Жером Ваше на инвестиционном форуме в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Ваше, «нет связи между подписанием Соглашения об ассоциации и программой с МВФ. Я хочу подчеркнуть, что это неправильные ожидания, которые нужно исключить».

В то же время представитель МВФ напомнил о рисках, с которыми столкнется Украина, если будет откладывать внедрение рекомендаций МВФ.

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«Существует необходимость полномасштабной политики реформирования. Что касается нашей политики, мы довольно постоянны и смотрим сквозь призму дисбалансов», - отметил Ваше и напомнил о рекомендациях по итогам последней миссии по обеспечению гибкого обменного курса, снижению фискального дефицита, в том числе в результате повышения тарифов на газ, и реформированию финансового сектора.

«Правительство работает над выработкой предложения о реформировании политики, которая будет ответом на эти вопросы», - резюмировал глава Представительства МВФ в Украине.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд в официальном заявлении по итогам работы миссии в Украине в октябре текущего года сообщил о намерениях продолжить технические консультации с правительством Украины, в рамках которых будет разработан пакет мероприятий для разрешения всех вызовов, которые стоят перед Украиной.