МВФ требует повысить тарифы для населения на газ и тепло на 40% - Азаров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая заседание правительства.

«Вчера я получил письмо от МВФ. И хочу процитировать несколько положений на языке оригинала. Условия: повышение цены на газ и тарифов для населения приблизительно на 40%, обязательства замораживания базовой, минимальной, общеноминальной заработной платы на текущем уровне, существенное сокращение расходов бюджета, снижение субсидий в энергетике, постепенное свертывание освобождения от уплаты НДС для сельского хозяйства и других отраслей, и другие условия», - зачитал Азаров.

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«Я хочу спросить у наших оппонентов: вас устраивают такие условия? Министры и члены Кабмина поддерживают эти условия? Мы обсудим этот вопрос попозже», - отметил премьер.

При этом Азаров отметил, что такие меры необходимы «для получения кредитов МВФ, чтобы выполнять финансовые обязательства перед самим же Фондом».

Как сообщал УНИАН, в июле этого года заместитель руководителя департамента внешних связей МВФ Уильям Мюррей заявил, что Международный валютный фонд может принять решение о возобновлении программы сотрудничества с Украиной в ноябре, после того, как страну посетит миссия Фонда.

Справка УНИАН. В ноябре 2008 года Международный валютный фонд принял решение о предоставлении Украине двухлетней программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд долл. В 2008-2009 годах Украина получила три транша кредита на общую сумму 12 млрд долл. Четвертый транш в размере 3,8 млрд долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года, однако из-за проведения президентских выборов средства выделены не были.

После одобрения летом 2010 года новой двухлетней программы stand-by на почти 16 млрд долл. Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности, относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

2 ноября ZN.UA сообщила, що Президент Украины Виктор Янукович ради кредита МВФ согласился на значительное повышение тарифов на газ для населения и урезаyие льгот.

Как сообщает издание, на специальном совещании у Януковича, состоявшемся вскоре после его переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным, был принят ряд принципиальных решений, которые ранее сдерживали прогресс в переговорах с Международным валютным фондом.

По информации издания, в ходе совещания, где также присутствовали премьер-министр Николай Азаров, первый вице-премьер Сергей Арбузов и министр финансов Юрий Колобов, Янукович дал добро на реализацию не принимавшихся им ранее мер сразу по нескольким принципиальным пунктам.

Первая и ключевая из них - глава государства согласился на значительное (до 60%) повышение тарифов на газ для населения. Правда, не для всех потребителей, а для той их части, которая потребляет свыше 3,5 тыс. кубометров газа в год. Проект новой тарифной сетки уже подготовлен в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики (НКРЭ).