Суд запретил банкам требовать возврат займов после истечения исковой давности - СМИ
Розничных заемщиков защитили от неправомерных действий банков по взысканию долгов — кредиторы могут требовать от своих клиентов возврата займов лишь до истечения срока исковой давности.
Верховный суд (ВСУ) вчера защитил розничных заемщиков от банкиров, которые пытаются взыскать кредиты, срок исковой давности которых истек. В ходе судебного разбирательства о взыскании задолженности по потребительскому кредиту ВСУ сделал правовое заключение, подтвердив, что п. 7 ч. 11 ст. 11 закона "О защите прав потребителей" запрещает банку во внесудебном порядке требовать возврат займа, срок давности которого истек, сообщает Коммерсант-Украина.
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Текст с аргументацией судебного решения пока не обнародован. "Этот пункт направлен на то, чтобы установить судебный контроль над решением таких требований кредитора с целью защиты прав потребителя как более слабой стороны договора потребительского кредита",— говорится в правовом выводе ВСУ.
Это усложнит банкирам возврат средств. "Суть решения ВСУ в том, что в случае истечения срока исковой давности кредитор не может обратиться к заемщику с требованием вернуть потребительский кредит. Если кредитор все же обращается с таким требованием вне срока исковой давности, в том числе и в судебном порядке, суд обязан указать на незаконность его требований",— объясняет юрист юрфирмы Integrites Олег Радутный.
Необходимость в разъяснении возникла из-за различной трактовки этой нормы судами. "Многие суды трактовали эту норму так, что именно заемщик должен заявить о применении срока исковой давности. 80% таких судебных решений принимаются в отсутствие заемщика. Суды и банки пользуются этим,— отмечает старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.— Теперь суды обязаны отказывать банкам в исках, если установлено, что исковая давность прошла".