Суд запретил банкам требовать возврат займов после истечения исковой давности - СМИ

Верховный суд (ВСУ) вчера защитил розничных заемщиков от банкиров, которые пытаются взыскать кредиты, срок исковой давности которых истек. В ходе судебного разбирательства о взыскании задолженности по потребительскому кредиту ВСУ сделал правовое заключение, подтвердив, что п. 7 ч. 11 ст. 11 закона "О защите прав потребителей" запрещает банку во внесудебном порядке требовать возврат займа, срок давности которого истек, сообщает Коммерсант-Украина.

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Текст с аргументацией судебного решения пока не обнародован. "Этот пункт направлен на то, чтобы установить судебный контроль над решением таких требований кредитора с целью защиты прав потребителя как более слабой стороны договора потребительского кредита",— говорится в правовом выводе ВСУ.

Это усложнит банкирам возврат средств. "Суть решения ВСУ в том, что в случае истечения срока исковой давности кредитор не может обратиться к заемщику с требованием вернуть потребительский кредит. Если кредитор все же обращается с таким требованием вне срока исковой давности, в том числе и в судебном порядке, суд обязан указать на незаконность его требований",— объясняет юрист юрфирмы Integrites Олег Радутный.

Необходимость в разъяснении возникла из-за различной трактовки этой нормы судами. "Многие суды трактовали эту норму так, что именно заемщик должен заявить о применении срока исковой давности. 80% таких судебных решений принимаются в отсутствие заемщика. Суды и банки пользуются этим,— отмечает старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.— Теперь суды обязаны отказывать банкам в исках, если установлено, что исковая давность прошла".