Азаров: Сложные торговые отношения с РФ могут негативно повлиять на бюджет-2014

Украина будет стремиться путем переговоров снять все торговые проблемы с Российской Федерацией, поскольку осложнения в торговле с Россией могут негативно отразиться на бюджете Украины на следующий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил журналистам на брифинге перед двусторонней встречей с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Сейчас для нас задача номер один - прежде всего восстановить темпы и объем нашего товарооборота с Российской Федерацией, устранить те препятствия, которые есть. Это уже задача не столько этого года, потому что остался только один месяц, сколько задача следующего года. Не случайно формирование бюджета, основные цифры развития экономики на 2014 год будут зависеть от того, насколько мы найдем взаимопонимание с Российской Федерацией сейчас», - сказал Азаров.

Анонсируя свою встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, которая пройдет сегодня вечером, Азаров отметил, что готов на любую продолжительность разговора для разрешения проблем.

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«Мы готовы на любые по длительности разговоры — важно, чтобы было достигнуто взаимопонимание», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября Азаров заявил, что Украина за 10 месяцев этого года потеряла 25% товарооборота с Россией.

14 ноября Президент Украины Виктор Янукович в Запорожье сказал, что украинская власть постоянно ведет переговоры с Российской Федерацией относительно решения проблемы падения объемов товарооборота между странами.

Напомним, Россия с приближением сроков ожидаемого подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом (29 ноября) начала вводить различного рода ограничения на импорт продукции из Украины. В частности, ограничения коснулись импорта кондитерской, мясомолочной продукции, металлопродукции, машиностроения. Также на таможне возникают задержки при ввозе товаров из Украины на территорию России из-за усиленного таможенного контроля со стороны РФ.