Кабмин планирует рассмотреть проект бюджета-2014 на следующей неделе
16:30, 20 ноября 2013Общество
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Кабинет министров Украины на своем заседании 27 ноября рассмотрит проект Государственного бюджета Украины на 2014 год
Кабмин собирается рассмотреть проект госбюджета на 2014 год 27 ноября
Кабинет министров Украины на своем заседании 27 ноября рассмотрит проект Государственного бюджета Украины на 2014 год.
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Об этом, как сообщает Департамент информации и коммуникации с общественностью Секретариата КМУ, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в Санкт-Петербурге во время совместной пресс-конференции с главами правительств Российской Федерации Дмитрием Медведевым и Республики Беларусь Михаилом Мясниковичем.
«Правительство на своем заседании 27 ноября рассмотрит проект госбюджета на 2014 год», - сообщил Азаров.
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