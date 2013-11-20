Кабмин планирует рассмотреть проект бюджета-2014 на следующей неделе

Кабинет министров Украины на своем заседании 27 ноября рассмотрит проект Государственного бюджета Украины на 2014 год.

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Об этом, как сообщает Департамент информации и коммуникации с общественностью Секретариата КМУ, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в Санкт-Петербурге во время совместной пресс-конференции с главами правительств Российской Федерации Дмитрием Медведевым и Республики Беларусь Михаилом Мясниковичем.

«Правительство на своем заседании 27 ноября рассмотрит проект госбюджета на 2014 год», - сообщил Азаров.