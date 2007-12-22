Судебные эксперты хотят собственный профессиональный праздник

Координационный совет по проблемам судебной экспертизы при Министерстве юстиции Украины будет инициировать перед Президентом Украины учреждение профессионального праздника - Дня судебного эксперта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, об этом шла речь вчера на заседании Совета, проходившем в Минюсте.

По мнению специалистов в сфере экспертного обеспечения правосудия, такой праздник было бы целесообразно учредить в феврале - по случаю принятия в феврале 1994 года Закона Украины «О судебной экспертизе».

На сегодняшний день в Украине аттестовано около 6 тыс. судебных экспертов, в том числе 1400 государственных.

Координационный совет по проблемам судебной экспертизы при Министерстве юстиции Украины был образован в ноябре 1994 года. В состав Совета входят специалисты в области судебных экспертиз Минюста, МВД, Минздрава, Генпрокуратуры, СБУ, Минобороны, Госпогранслужбы, а также научно-исследовательских учреждений.