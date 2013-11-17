Понедельник в Украине будет туманным и прохладным

Завтра, 18 ноября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

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Ночная температура составит 0-5° тепла, на западе местами до 2° мороза; дневная - 4-9° тепла, на Закарпатье и в Крыму до 12°.

В Киеве и области существенных осадков не ожидается. Температура ночью в Киевской области 0-5° тепла, днем 4-9°. В г. Киеве температура ночью 2-4° тепла, днем 5-7°.