Колумбия объявила об открытии огромного месторождения золота

В Колумбии найдено месторождение золота, которое может войти в десятку крупнейших в мире. Как сообщает агентство AFP, об этом заявил колумбийский министр горнодобывающей промышленности и энергетики Эрнан Мартинес (Hernan Martinez), сославшись на сделавшую открытие иностранную компанию.

Чиновник отказался назвать эту компанию, но отметил, что ее акции котируются на биржах в Лондоне и Нью-Йорке. По словам Мартинеса, официальное заявление об открытии месторождения компания, вероятно, сделает в феврале 2008 года. Министр добавил, что залежи золота расположены в департаменте Толима в относительно легкодоступном районе.

В компании заявили колумбийским властям, что освоение месторождения обойдется примерно в два миллиарда долларов, и что добычу планируется начать в 2011 году.

В 2006 году объем добытого в Колумбии золота составил 15,6 тонны. Его экспорт принес стране 281 миллион долларов. Ожидается, что с вводом в строй открытого месторождения объем добычи удвоится.

Лента.ру