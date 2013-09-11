Румыния увеличит импорт молдавского вина,чтобы компенсировать российское эмбарго

Об этом сообщил пресс-секретарь главы Молдавии Влад Цуркану.

«Если в 2005 году Молдавия экспортировала в Россию более 60% всей винно-коньячной продукции, то сейчас это около 25%. В то же время общий объем экспорта этой продукции существенно вырос», — цитирует Цуркану «Интерфакс».

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По его словам, в связи с эмбарго России на импорт молдавского вина президент Тимофти в среду в телефонном разговоре со своим бухарестским коллегой Бэсеску обратился к нему с просьбой увеличить закупки молдавского вина Румынией.

Бэсеску заявил, что Румыния готова существенно увеличить импорт вина и другой молдавской продукции, вследствие решения России наложить эмбарго. Румынский президент обратится к правительству и специализированным предприятиям.

Сейчас Молдавия экспортирует в Румынию 3-5% своего вина.

Ранее глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что Россия приостановила поставки молдавского вина из-за претензий к его качеству.