Южно-Украинская АЭС нанесла ущерб почти на 40 миллионов - Госэкоинспекция

Как сообщили УНИАН в Государственной экологической инспекции в Николаевской области, нарушения были обнаружены в ходе плановой проверки экоинспекцией деятельности Южно-Украинской АЭС.

Проверкой установлено, что станция в период с 28 ноября 2011 по 19 февраля 2012 года, в связи с окончанием срока действия разрешения на спецводоиспользование, осуществляла самовольный забор воды из поверхностного источника водозабора реки Южный Буг.

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По данным Госэкоинспекции, таким образом самовольным водопользованием государству причинен ущерб на сумму 35,35 млн грн.

Материалы проверки переданы в Николаевскую межрайонную прокуратуру по надзору за соблюдением законов в природоохранной сфере.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск (Николаевская обл.) и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).