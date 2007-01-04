Ющенко: СНГ нуждается в новом механизме сотрудничества

В рамках СНГ Украина заинтересована, в первую очередь, в создании зоны свободной торговли, унификации таможенных процедур и совершенствовании регуляторной политики. Об этом заявил сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, отвечая на вопрос журналистов во время визита в Коломыю вместе с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

«К сожалению, в рамках Содружества мы на сегодня не нашли общих взглядов по этим позициям, и это тормозит экономическое развитие наших стран», – отметил В.ЮЩЕНКО.

Глава государства отметил, что Украина регулярно выступает «с прагматичными и конкретными» инициативами в рамках Содружества, такими как урегулирование вопросов, связанных с демаркацией и делимитацией границ, реадмиссией, работой таможен и др.

«Мы ценим возможность многостороннего диалога в рамках СНГ», – сказал В.ЮЩЕНКО. При этом он отметил, что в Украине осознают отсутствие эффективного механизма сотрудничества в Содружестве. О поиске такого механизма и шла речь на прошлом заседании глав стран-участниц СНГ, которое состоялось в Минске в ноябре прошлого года.