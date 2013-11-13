В НБУ зафиксировали значительный прирост гривневых вкладов

Об этом в ходе круглого стола «Защищенность сбережений: как сохранить и приумножить собственные средства без угрозы их потери?» рассказал директор Департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке Национального банка Украины Александр Дубихвост.

«Действительно, тенденция изменилась, сейчас у нас идет активный приток вкладов в гривне в банковскую систему. Если мы проанализируем сентябрь-октябрь прошлого года и сентябрь-октябрь этого, то у нас есть структурное отличие. И хотя и в тот период вклады росли, но если в прошлом году рост был обеспечен исключительно вкладами в валюте, то сейчас у нас 92 % прироста вкладов обеспечены гривневыми вкладами», - сказал он.

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Дубихвост выразил убеждение, что такая тенденция свидетельствует об изменении позиции вкладчиков, которые научились учитывать не только прогнозы, а и разницу между процентными ставками.

Кроме того, представитель регулятора обратил внимание на сокращения спроса у населения на валюту. По его словам, если 1 ноября прошлого года чистый спрос был на уровне 8,5 млрд долларов, то сейчас - 1,2 млрд долларов.

«Но хотел бы обратить внимание, что за этот же период уменьшились кредиты населения в валюте на 12,3 млрд. грн. В это же время, у нас почти 4 млрд. прирост валютных вкладов. Это свидетельствует о том, что население почти в два раза больше принесло в банковскую систему, чем купило. Также это значит, что люди начали «матрацные» сбережения нести в банковскую систему», - подчеркнул он.