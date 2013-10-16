В НБУ констатируют увеличение среднесрочных депозитов

Такое мнение в ходе круглого стола выразил первый заместитель председателя Национального банка Украины Борис Приходько.

«Мы провели анализ, согласно которому средний депозит год назад был около 2,5-3 месяцев, то сейчас депозиты размещаются на 6 месяцев и больше, - констатировал представитель Нацбанка.

Первый зампред главы Центробанка также обратил внимание на падение ставок по депозитным вкладам.

«Если, например, берем за базу с начала года по вкладам на три месяца, то процентная ставка по этим депозитам упала на 4,77%. Для сравнения вклады 6 месяцев, то ставка упала с начала года почти на 3 %, - добавил он. - Если говорить о долгосрочных депозитах, что волнует всю банковскую систему, то там тоже присутствует динамика по снижению процентной ставки где-то около 2 %.».

Вместе с этим, по его словам, падение ставок по депозитам нисколько не сказалось на объемах размещения вкладов.

«То есть, с каждым месяцем все больше население доверяет банковской системе, и уже с начала года если посмотреть на динамику, то идет постоянный прирост депозитов в гривне. В настоящее время банковская система достаточно ликвидная, и есть все возможности для кредитования нашей экономики», - подытожил Приходько.

Он напомнил, что за 10 месяцев текущего года прирост депозитов составил 60 млрд грн. Из них 55 млрд гривен образовали вклады в национальной валюте (прирост на 16%), еще 5 млрд гривен - депозиты в иностранной валюте .

Приходько выразил убеждение, что эти цифры свидетельствуют о росте доверия населения к национальной валюте и в целом банковской системе.