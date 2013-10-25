Украинцы наращивают долгосрочные вклады

Банкиры связывают наращивание портфеля долгосрочных вкладов с желанием граждан зафиксировать высокие проценты на длительный срок. Однако тренд популярности краткосрочных вкладов сложно сломить, сетуют банкиры. Длинные вклады занимают всего 3% их портфеля, сообщает Коммерсант-Украина.

Граждане возвращаются к долгосрочному инвестированию своих сбережений. В сентябре они положили на гривневые депозиты сроком свыше двух лет 898 млн грн (+14%), следует из последнего отчета Нацбанка. Это самый значительный за пять лет месячный прирост остатков средств на длинных счетах.

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Предыдущий раз население решилось положить более крупный объем денег на депозиты сроком свыше двух лет перед началом финансового кризиса — в сентябре 2008 года прирост составил 934 млн грн. После этого недоверие к банковской системе и опасения девальвации заставляли украинцев размещать свои средства в банках в основном на короткие сроки либо на счетах до востребования.

"В прошлом году средний депозит размещали сроком на два с половиной—три месяца, а сейчас уже на шесть месяцев",— говорит заместитель председателя Нацбанка Борис Приходько.

Приток денег на долгосрочные счета объясняется желанием вкладчиков зафиксировать на несколько лет высокий процент на фоне снижения доходности депозитов. "С начала года ставка на трехмесячные вклады упала на 4,77%, на шестимесячные — на 3%, а на долгосрочные — всего на 1,92%",— отметил Приходько. По данным индекса UIRD, вчера годовой гривневый депозит в среднем стоил 17,7%, а трехмесячный — 15,54%.